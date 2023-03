Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (30.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld sei die Aktie von United Internet am Donnerstag der schwächste Wert im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Bereits am Mittwoch nach Börsenschluss habe der Internetkonzern Zahlen vorgelegt - Wachstum und Ausblick würden bei Anlegern auch wegen der anhaltend hohen Investitionen aber nicht gerade für Begeisterung sorgen.United Internet wolle in den kommenden Monaten den strauchelnden 5G-Netzaufbau seiner Tochter forcieren und plane dafür mehr Geld ein als zuletzt. Allerdings falle das Investitionsvolumen geringer aus als Konzernchef Ralph Dommermuth noch vor einem Jahr angepeilt habe. Lieferengpässe und eine vermeintliche Verschwörung des Aufbaupartners Vantage Towers und dessen Mutter Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) hätten die Pläne dann aber durchkreuzt. 1&1 fühle sich bei seinen Aufbauplänen behindert und wittere eine Intrige. Der Vorwurf: Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone solle über seine Funkturmtochter Vantage Towers dafür gesorgt haben, dass 1&1 seine Ziele nicht schaffe. Als neuer vierter Netzbetreiber in Deutschland sollte die United Internet-Tochter bis Ende 2022 der Ausbaupflicht von 1.000 aktivierten 5G-Stationen nachkommen - doch es seien nach neuesten Angaben nur fünf geworden. Vantage Towers sei für die überwiegende Mehrheit der geplanten Antennenstandorte verantwortlich.Aus den vor einem Jahr angepeilten 400 Millionen Euro für das 1&1-Netz seien dann zuletzt nur noch 250 Millionen Euro geworden. Für dieses Jahr bedeute das neue Investitionsvolumen in Höhe von 320 Millionen Euro also etwas mehr als das, was United Internet tatsächlich ausgegeben habe - allerdings aber auch weniger als ursprünglich angedacht.Zwei Drittel des Umsatzes habe dabei die Mobilfunk-Tochter 1&1 generiert - sie habe um 1,4 Prozent auf fast vier Milliarden Euro zugelegt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sei um 3,2 Prozent auf 693 Millionen Euro nach oben geklettert. 2023 solle der Erlös um rund zwei Prozent zulegen, während im Tagesgeschäft weniger Gewinn anfallen dürfte.Unterdessen blicke die Webhosting-Tochter IONOS ( ISIN DE000A3E00M1 WKN A3E00M ) mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Zwar dürfte der Umsatz um rund ein Zehntel und das bereinigte EBITDA um mindestens zehn Prozent zulegen. 2022 habe der Börsenneuling seinen Erlös aber noch um 17,2 Prozent auf fast 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Operativ sei davon aber weniger übrig geblieben: Wegen größerer Marketingausgaben zur Steigerung der Markenbekanntheit und gestiegenen Energiekosten sei das bereinigte EBITDA leicht auf 346 Millionen Euro zurückgegangen.Die Zahlen von United Internet kämen nicht gut an. Noch immer würden die hohen Investitionen das Wachstum bremsen. Zudem falle nach dem enttäuschenden Börsengang von IONOS ein potenzieller Kurstreiber weg.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 30.03.2023)