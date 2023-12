Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,40 EUR +1,09% (08.12.2023, 08:59)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,32 EUR -0,97% (07.12.2023, 17:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (08.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Freitagnachmittag solle der Startschuss für das vierte Handynetz in Deutschland fallen. Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 wolle seine mobilen Dienste bei einer Feier in Montabaur heute offziell in Betrieb nehmen. Danach könnten Neukunden auf das neue Netz im Mini-Fomat kommen.Sieben Jahre nach dem Aus von E-Plus und nach einer deutlichen Verzögerung gehe in Deutschland damit wieder ein viertes Handynetz in Betrieb. Das Netz existiere zunächst nur im Mini-Format: Ende September seien 60 Antennenstandorte bereit gewesen für die Handyverbindungen, Anfang 2024 sollten 200 aktiviert sein. Gefunkt werde in Städten wie Montabaur, Düsseldorf und Frankfurt. Zum Vergleich: O2 ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) habe bundesweit mehr als 28.000 Standorte - 1&1 habe also noch eine weite Wegstrecke vor sich.Bisher gebe es hierzulande Handynetze der Deutschen Telekom , von Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) und von Telefónica Deutschland (O2). Überall dort, wo 1&1 keine Antennen habe - also in den allermeisten Gegenden Deutschlands - würden Neukunden mit dem O2-Netz verbunden. Die Bestandskunden wiederum bekämen ohnehin O2-Netz, da die Firma bisher nur als virtueller Handynetzbetreiber tätig gewesen sei. Für das eigene Geschäft seien also Kapazitäten der Konkurrenz angemietet worden, vor allem von O2.So ein virtueller Netzbetreiber sei die United Internet-Tochter 1&1 bisher gewesen, ihre Handykunden seien hauptsächlich mit dem O2-Netz verbunden worden. 2019 habe sich Firmenchef Ralph Dommermuth aber dafür entschieden, auf eigenen Beinen zu stehen und an einer Frequenzauktion teilzunehmen. Er habe Nutzungsrechte für 1,1 Milliarden Euro ersteigert, um auf gewissen Frequenzen selbst funken zu dürfen.Der Netzausbau von 1&1 sei erst spät in die Gänge gekommen, wegen einer deutlichen Verzögerung drohe der Firma ein Bußgeld. Deutschland habe lange Zeit vier Handynetze, 2014 habe O2 aber den Konkurrenten E-Plus übernommen. Die Zusammenlegung der Netze sei schrittweise bis 2016 erfolgt. Danach seien es nur noch drei Handynetze gewesen, nun seien es wieder vier.Die Aktie von United Internet habe sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben bewegen und damit den massiven Abwärtstrend seit 2020 beenden können. Zuletzt habe das Unternehmen mit einer höheren Prognose gepunktet. Das Unternehmen müsse allerdings noch deutlich Gas geben, um das Vertrauen der Anleger vollends zurückzugewinnen. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das Novemberhoch bei 21,50 Euro sowie anschließend über das Jahreshoch bei 22,87 Euro ein wichtiges positives Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 08.12.2023)