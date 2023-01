Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

22,79 EUR +9,41% (12.01.2023, 21:33)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,43 EUR +2,83% (12.01.2023, 17:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (12.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Internetdienstleister und Telekomkonzern erwäge laut Kreisen den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. Das Unternehmen habe frühe Gespräche mit Fondsmanagern geführt, um ein Gefühl für die Nachfrage zu bekommen, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen.Wie Bloomberg bereits im Dezember berichtet habe, erhoffe sich der Montabaurer Konzern eine Ionos-Bewertung von bis zu 5 Mrd. Euro. United Internet halte 75% der Anteile, das verbleibende Viertel der Finanzinvestor Warburg Pincus. Ionos biete seinen mehr als 6 Mio. Kunden u.a. das Hosting von Webseiten, Cloudspeicher und Webservern an. United Internet habe sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern wollen.An der Börse löse die Nachricht jedenfalls Käuferinteresse aus. Im nachbörslichen Handel notiere das Papier mittlerweile bei 22,20 Euro und damit 7% höher als gestern. Der Kurssprung sorge gleichzeitig für ein deutlich besseres charttechnisches Bild. Sollte sich der Ausbruch über das November-Hoch bei 21,70 Euro bestätigen, hätte die United Internet-Aktie Platz bis zum GD 200 bei rund 24 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: