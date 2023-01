Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

19,485 EUR +1,72% (03.01.2023, 16:41)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

19,455 EUR +1,51% (03.01.2023, 16:34)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (03.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die United Internet-Tochter 1&1 (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550) habe ihre staatliche Ausbaupflicht beim Start als vierter deutscher Netzbetreiber sehr deutlich verfehlt. Statt der angestrebten 1.000 5G-Stationen zum Jahresende 2022 seien am Dienstag nur drei Funkanlagen in Frankfurt am Main und in Karlsruhe genutzt worden. Doch bald solle Besserung eintreten.50 Anlagen seien laut 1&1 schon fertig, diese würden in weiteren Städten schrittweise in Betrieb genommen. 235 seien im Bau. Das 1000er-Ziel werde "im Jahresverlauf" erreicht. 1&1 habe bereits im September eingeräumt, dass es das Zwischenziel nicht fristgerecht erreichen würde und dies mit Lieferengpässen bei einem Ausbaupartner begründet. Nun sei das Ausmaß der Verfehlung deutlich geworden.Das an den drei Standorten in Betrieb genommene Netz werde nur für eine Nischenanwendung genutzt, und zwar als Festnetz-Ersatzprodukt. Der Empfang für die Handynutzung unterwegs sei nicht möglich - nur Haushalte in der Nähe der Antennen könnten die Funksignale empfangen, um in ihren Wohnungen Internet zu bekommen: Es sei als Alternative zum Festnetz gedacht.Letztlich sei dieses Produkt nur ein erster Schritt hin zum vierten deutschen Mobilfunknetz. Erst im Herbst sollten die Antennen auch für Handynutzer freigeschaltet werden, die unterwegs seien - dann werde es zum Mobilfunknetz im eigentlichen Sinne, also zu einer mobil verfügbaren Anwendung.Bis Ende 2025 müsse der Konzern mindestens 25 Prozent der deutschen Haushalte mit seinem Mobilfunk-Netz erreichen und bis Ende 2030 müssten es 50 Prozent sein, so würden es Auflagen der Bundesnetzagentur aus der Auktion 2019 vorsehen. Letztere Vorgabe wolle man "frühzeitig" erfüllen, habe Firmenchef Ralph Dommermuth gesagt. "Dafür werden etwa 12.600 Funkmasten und über 500 regionale Rechenzentren in Betrieb genommen."Bisher gebe es in Deutschland drei Handynetze: von der Deutschen Telekom, von Vodafone und von Telefónica mit seiner Marke O2. Mit Telefónica bleibe 1&1 künftig eng verbunden: Dort, wo der neue Netzbetreiber keine Antennen habe, sollten dessen Kunden mit dem O2-Netz verbunden werden - dafür hätten die Firmen einen Roaming-Vertrag abgeschlossen.Und wie gehe die Bundesnetzagentur um mit der Erkenntnis, dass der Neueinsteiger die Pflicht, 1000 5G-Stationen bis zum Jahreswechsel in Betrieb zu nehmen, verletzt habe? Ein Sprecher der Regulierungsbehörde habe gesagt, dass die Firmen noch bis Freitag Zeit hätten für Rückmeldungen zum Ausbaustand. "Sofern die Bundesnetzagentur nach Ablauf der Frist feststellt, dass die Auflagen nicht oder nicht vollständig erfüllt wurden, prüft sie unter Berücksichtigung der vorgetragenen Verzögerungsgründe, ob Rechtsfolgemaßnahmen wie Bußgelder und/oder Zwangsgelder verhängt werden." Er habe hinzugefügt, der Netzstart von 1&1 zeige, "dass die Grundvoraussetzungen für einen Ausbau nunmehr bestehen".Die Probleme würden nicht überraschend kommen und deshalb an der Börse auch kaum eine Reaktion hervorrufen. Dennoch werde klar, dass beim Netzaufbau noch viele Herausforderungen warten würden. Anleger greifen wenn dann zur Mutter United Internet, da hier der Börsengang der Tochter Ionos in den kommenden Monaten Kursfantasie bringen könnte, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2023)