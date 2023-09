Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die neue Partnerschaft der Tochter 1&1 mit Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) sei Anfang August der entscheidende Coup gewesen, um auch die Aktie von United Internet wieder zum Leben zu erwecken. Am Dienstag nach Börsenschluss habe es nun erneut gute Nachrichten gegeben: United Internet kehre in den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) zurück. Ein solcher Aufstieg werde erfahrungsgemäß von einem höheren Investitionsvolumen begleitet, indexorientierte Fonds müssten den Aufsteiger kaufen. Die guten News würden am Mittwoch die Aktie beflügeln und sie bei 18,71 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte März treiben.Die Aktie von United Internet sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Zu groß seien auf lange Sicht nach wie vor die Risiken, die mit dem teuren Netzaufbau der Tochter 1&1 verbunden seien. Mit der kurzfristigen Spekulation sei dennoch ein schneller Gewinn drin gewesen.Anleger realisieren jetzt die Hälfte der Gewinne und ziehen den Stoppkurs für die verbleibende Position auf 13,00 Euro nach, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze United Internet-Aktie: