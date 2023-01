Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

ISIN United Internet-Aktie:
DE0005089031

WKN United Internet-Aktie:
508903

Ticker-Symbol United Internet-Aktie:
UTDI

NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:
UDIRF

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (13.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Neue Gerüchte über einen zeitnahen Börsengang der Hosting-Tochter Ionos hätten die United Internet-Aktie nur kurz angetrieben. Im frühen Handel habe der MDAX-Titel noch rund 6% zugelegt, mittlerweile habe die Aktie jedoch sogar deutlich ins Minus gedreht. Dennoch: Das Ionos-Thema bleibe spannend und ein potenzieller Kurstreiber.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe am Vortag unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Ionos-Börsengang bereits in der kommenden Woche starten könnte. Dies sei in Finanzkreisen positiv gewertet worden, überraschend komme die Nachricht nach den vergangenen Monaten allerdings natürlich nicht.Ionos dürfte mit seinem wachstumsstarken Geschäft am Markt auf reges Interesse stoßen. Zuletzt habe es geheißen, dass United Internet zusammen mit Warburg Pincus - der Finanzinvestor halte 24,9% an Ionos - eine Bewertung von bis zu 5 Mrd. Euro anstrebt. Damit würde der Anteil an der Tochter fast die gesamte Marktkapitalisierung von United Internet abdecken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: