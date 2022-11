Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,85 EUR -2,71% (15.11.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,88 EUR -0,67% (15.11.2022, 10:23)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (15.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Nach den Zahlen in der vergangenen Woche sei der Kapitalmarkttag von United Internet am heutigen Dienstag mit Spannung erwartet worden. Der Konzern habe dabei Details zu seinem Cloud- und Webhostinganbieter Ionos veröffentlicht. Ein möglicher Börsengang der Tochter könnte hohe verborgene Werte freisetzen.Ionos solle nach dem Willen von United Internet in den folgenden Jahren deutlich beim Umsatz zulegen. Mittelfristig werde ein Plus von jährlich rund zehn Prozent angepeilt, wobei sich das Cloud-Geschäft doppelt so stark entwickeln solle. Zudem solle Ionos mittelfristig eine bereinigte operative Marge von mehr als 30 Prozent erzielen.Für das laufende Jahr peile der Internetkonzern ein Umsatzwachstum von 15 bis 18 Prozent bei Ionos an und spreche von einer "hohen Profitabilität". Im vergangenen Jahr habe Ionos nach eigenen Angaben 1,1 Milliarden Euro erlöst, von denen vor Zinsen, Steuern und Abschreibung sowie um Sondereffekte bereinigt 32 Prozent als operativer Gewinn hängen geblieben seien. 1&1 , der gerade sein 5G-Netz aufbaue und damit zum vierten Mobilfunkanbieter mit eigenem Netz in Deutschland werden wolle.Ein Ionos-Börsengang könnte die Bewertung von United Internet heben. Aktuell komme der Konzern insgesamt gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung von vier Milliarden Euro. Trotz des teuren Netzaufbaus bei 1&1 könnte die Aktie deshalb nun wieder interessant werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 15.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link