Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

15,85 EUR +1,21% (10.08.2023, 11:16)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

15,86 EUR +0,70% (10.08.2023, 11:18)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (10.08.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Es klingt wie ein Befreiungsschlag: Die United Internet-Tochter 1&1 "stellt Weichen für flächendeckendes 5G" und hat dazu einen "verbindlichen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National Roaming Partnerschaft mit Vodafone" abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF).Das bedeute, dass die Kunden dort, wo 1&1 keine eigenen Masten habe, mit dem Vodafone-Netz verbunden würden. Dafür bekämen die Briten Mieteinnahmen. Bisher habe 1&1 einen solchen Vertrag mit dem Wettbewerber Telefónica Deutschland ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ), dieser gelte aber nur für 4G. Bei Vodafone sei hingegen auch das schnellere 5G inbegriffen.An der Börse sei es nach der Nachricht zu einem Kurssprung gekommen. Auch die Analysten hätten sich begeistert gezeigt. Die DZ BANK habe den fairen Wert für United Internet von 19 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Schritt sei ein "Game Changer" für den angeschlagenen Investment Case. Sicherlich: Ohne 5G hätten United Internet/1&1 viele ihrer rund 12 Mio. Kunden verlieren können. Durch den Vertrag mit Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) sei zumindest diese Kuh vom Eis.Dennoch gebe es noch an anderer Stelle Probleme: Der Konzern komme beim Aufbau des eigenen 5G-Netzes nur schleppend voran. Wie CEO Ralph Dommermuth in einer Telefonkonferenz im Zuge der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen erläutert habe, müsse er infolge von Ausbauschwierigkeiten das bisherige Jahresziel von 1.200 5G Antennenstandorten kappen. Stattdessen peile der Manager nur noch 1.000 Standorte an. Die Schuld sehe er bei den Partnern, zu denen unter anderem Vantage Towers zähle - ausgerechnet eine Vodafone-Tochter. Zuletzt hätte der größte Ausbaupartner die Lieferung von rund 300 Standorten abgemeldet. "Wir haben keine Erklärung bekommen, woran das genau liegt", habe er gesagt. Klinge also nicht gerade nach der großen Lösung mit Vodafone.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: