Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

25,71 EUR +0,43% (04.08.2022, 09:05)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

25,53 EUR +1,31% (03.08.2022)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (04.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Während sich viele Aktien aus der Telekombranche zuletzt gut geschlagen hätten, habe United Internet kräftige Verluste verkraften müssen. Nun habe der Konzern die Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, könnten den Abverkauf aber vorerst nicht stoppen.Eine höhere Nachfrage nach den Webhosting-Angeboten habe United Internet zu einem Sprung bei den kostenpflichtigen Kundenverträgen verholfen. Nach Abzug von Kündigungen sei die Zahl um 290.000 auf knapp 27 Millionen Verträge gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Dabei habe der Konzern sowohl bei Privat- als auch Geschäftskunden im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen können. Allerdings hätten deutlich mehr Internet-Verbraucher von den neuen gesetzlichen Kündigungsregeln (TKG-Effekt) Gebrauch gemacht und die Zahl der Breitband-Anschlüsse bei der Tochter 1&1 absacken lassen.Im ersten Halbjahr sei der Konzernumsatz um 4,5 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen, während das um Sondereffekte bereinigte EBITDA um 3,5 Prozent auf 655 Millionen Euro zugelegt habe. Umsatz und operativer Gewinn seien damit in etwa so ausgefallen, wie es Experten erwartet hätten. Bei der Tochter 1&1 sei der werthaltigere Service-Umsatz um 2,6 Prozent im ersten Halbjahr auf rund 1,58 Milliarden Euro gestiegen, während der Betriebsgewinn um fast ein Zehntel auf 368 Millionen Euro gestiegen sei.United Internet und 1&1 müssten viel Geld für den Aufbau eines neuen Netzes in die Hand nehmen. Das hemme seit Jahren die Kursentwicklung und dürfte auch weiterhin belasten. Es gibt nach wie vor spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link