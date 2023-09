Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Kurssprung würden sich die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 am Mittwoch an die Spitze des SDAX setzen. Auch Vodafone und Telefónica Deutschland würden zulegen, der Branchenprimus Deutsche Telekom könne zumindest das Minus reduzieren. Verantwortlich dafür seien gute Nachrichten von der Bundesnetzagentur.Diese wolle laut Mitteilung vom Mittwoch auf eine milliardenschwere Mobilfunk-Auktion verzichten. Die Netzbetreiber dürften stattdessen bestimmte Frequenzen fünf Jahre lang weiternutzen und müssten dafür nur relativ geringe Gebühren zahlen. 2019 habe die letzte Auktion noch 6,6 Milliarden Euro eingespielt.Hintergrund für die Entscheidung dürfte sein, dass die zur Verfügung stehenden Frequenzen wohl nicht für vier gute Netze ausreichen würden. Da zu den drei etablierten Playern Telekom, Vodafone und Telefónica ab 2026 auch der Neueinsteiger 1&1 an der Auktion zur Nutzung der Frequenzen teilnehmen würde, würde einer der Wettbewerber leer ausgehen. Mit dem Verzicht der Netzagentur könne 1&1 das Vodafone-Netz weiter mitnutzen.Der Vorschlag der Regulierungsbehörde müsse nun ein Konsultationsverfahren durchlaufen, in dem sich die Marktteilnehmer zu Wort melden könnten. Anfang 2024 solle dann eine Entscheidung fallen. Die Netzbetreiber sollten sich im Gegenzug für die Verlängerung aber dazu verpflichten, die Abdeckung in dünn besiedelten Gebieten und an Verkehrswegen zu verbessern.Langfristiger Favorit des "Aktionär" in der Branche bleibe aber der Blue Chip Deutsche Telekom. Mit einer starken Bilanz, hohen Erträgen und der wachstumsstarken Tochter T-Mobile US in der Hinterhand sei die T-Aktie ein Top-Pick für konservative Anleger. Ein neues Mehrjahreshoch über der 23-Euro-Marke scheine möglich. (Analyse vom 13.09.2023)