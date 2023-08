Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Erst die mit Begeisterung aufgenommene Roaming-Vereinbarung mit Vodafone, dann ein ordentliches Zahlenwerk am Handelstag gestern - United Internet habe diese Woche einen Lauf! Das beweise auch der Kursanstieg um 27% gegenüber Montag.Operativ stecke United Internet seit Längerem in der Krise. Trotz eines moderaten Umsatzwachstums wolle sich aufgrund hoher Investitionskosten partout kein Gewinnwachstum einstellen. "Der Aktionär" habe daher erst vor Kurzem dazu geraten, ein Investment in der Aktie noch zu vermeiden.Wie groß die Sehnsucht nach operativen Verbesserungen sei, habe der Kurssprung nach dem überraschenden Strategiewechsel am Mittwoch gezeigt: Die Roaming-Partnerschaft mit Vodafone dürfte das faktische Ende der ambitionierten Bemühungen, ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen, bedeuten. Das sei aufgrund der nun sehr viel niedriger zu veranschlagenden Investitionskosten ebenso gut angekommen, wie der gestern vorgelegte Quartalsbericht. Vor allem die Zahl der Neuabschlüsse habe positiv überrascht.Am auffälligsten sei der Sprung über die aktuelle Abwärtstrendlinie. Da dieser unter bemerkenswert hohen Handelsvolumen zustande gekommen sei und der Kurs vor dem Wochenende kaum wieder darunter notieren sollte, dürfe der Abwärtstrend für das Erste als beendet gelten. Das lasse in den kommenden Wochen steigende Kurse erwarten.Einen besseren Eindruck mache der MACD im Tageschart. Hier liege er nicht nur über der Signallinie, sondern auch im Plusbereich. Ein erster, allerdings noch kurzfristiger Aufwärtstrend liege also bereits vor. Der RSI sei hier ebenfalls auf ein neues Jahreshoch geschossen und wirke mit 86 Zählern bereits etwas überkauft.Da die Tageskerze von gestern außerhalb des oberen Bollinger Bandes liege, könnte diese Konstellation zunächst zu einem kleinen Rücksetzer führen, um die kurzfristig überhitzte Situation etwas abzubauen. Insgesamt würden nach den kräftigen Kursgewinnen aber sowohl Wochen-, als auch Tageschart einen guten Eindruck machen.Technisch könnte es mit der Aktie von United Internet in den kommenden Wochen etwas zu holen geben, wenngleich zunächst ein kurzfristiger Rücksetzer eingeplant werden müsse. Ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg würde sich durch einen Pullback an die in den vergangenen Tagen überwundene Abwärtstrendlinie bei etwa 15,50 Euro ergeben. Für ein längerfristiges Investment würden weiter operative Verbesserungen abzuwarten bleiben: Ein zufriedenstellendes Quartal mache noch keinen Sommer. Interessierte Anleger sollten sich das nach dem nächsten Quartalsbericht in drei Monaten noch einmal anschauen und solange die Füße stillhalten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)