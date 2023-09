Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (14.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die Papiere des Telekomdienstleisters 1&1 und seiner Mutter United Internet würden am Donnerstag einmal mehr zu den Top-Gewinnern im SDAX zählen. Nach dem Vodafone-Coup Anfang August und den positiven Nachrichten von der Bundesnetzagentur am Mittwoch würden nun die Strategen der Citigroup für gute Stimmung sorgen.Analyst Georgios Ierodiaconou habe den Plan der Bundesnetzagentur gelobt, auf eine neue, milliardenschwere Frequenzauktion zu verzichten und stattdessen die Nutzungsdauer um fünf Jahre zu verlängern. Dies sei sehr positiv für die deutschen Mobilfunkbetreiber. Für United Internet habe er das Kursziel nun von 16,70 auf 23,00 Euro angehoben und die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Die Risiken wegen des Netzaufbaus von 1&1 seien eher mittelfristig.Wenn die etablierten Netzbetreiber Deutsche Telekom , Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) und Telefónica ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) die Frequenzen fünf Jahre länger nutzen dürften, könne 1&1 nach dem jüngsten Deal mit Vodafone das Netz des Rivalen ebenfalls weiter mitnutzen. Das bedeute, dass sich Teile der hohen Investitionen in das eigene Netz und damit auch die entsprechenden Risiken nach hinten verschieben dürften."Der Aktionär" habe nach dem Vodafone-Coup sowohl United Internet als auch 1&1 im Trading-Tipp zum Kauf empfohlen. Angesichts der Relativen Stärke beider Aktien können Anleger die Gewinne noch weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stopp sollte allerdings jeweils in die Gewinnzone nachgezogen werden - rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link