Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (02.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Mit einem Plus von aktuell 15 Prozent setze sich United Internet in einem schwachen Gesamtmarktumfeld mit großem Vorsprung an die Spitze des TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ). Auch 1&1 haussiere und lege 11 Prozent zu. Grund sei die Bekanntgabe einer Roaming-Kooperation mit Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ).Wie 1&1 und United Internet heute Mittag bekannt gegeben hätten, solle gemeinsam mit Vodafone eine langfristige Roaming-Partnerschaft geschlossen werden. Ziel sei es, die Netzqualität und damit das Serviceangebot für die Kunden zu verbessern.Vorgesehen sei, dass 1&1-Kunden künftig kostenfrei das Vodafone-Netz mit nutzen könnten; das komme vor allen Kunden zugute, die in bislang unterversorgten oder noch nicht mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G ausgerüsteten Bereichen des 1&1-Netzes surfen und telefonieren möchten.Bei der Ankündigung handele es sich nicht nur um Gedankenspiele oder Absichtserklärungen: Es sei bereits ein bindender Vorvertrag geschlossen worden. Für die Kunden solle die National-Roaming-Partnerschaft spätestens im Oktober kommenden Jahres wirksam werden; angestrebt sei aber ein früheres Datum: Sobald das Vertragswerk endgültig unter Dach und Fach sei, das solle laut Aussage der Unternehmen möglichst bald der Fall sein, solle das Inkrafttreten der Vereinbarung nicht länger als ein Jahr in Anspruch nehmen. WKN 555750 ) und Vodafone.Durch die Kooperation werde man seinen Kunden also vergleichsweise günstig (mutmaßlich in Form einer Gewinnbeteiligung) eine bessere Netzabdeckung anbieten können - ohne am ebenso wagemutigen wie kostenintensiven Plan zum Aufbau eines eigenen Netzes festhalten zu müssen.Die Erleichterung über die faktische Aufgabe der Bemühungen, ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen, sei heute mit den Händen zu greifen. Der Verzicht auf milliardenschwere Investitionen mit fraglichen Erfolgsaussichten sei aber nur die halbe Miete, die andere Hälfte sei die Frage, wie der seit Jahren stagnierende Gewinn erhöht werden solle. Die bleibe auch mit dem heutigen Tag weitestgehend unbeantwortet."Der Aktionär" erkenne die Bemühungen um einen Strategiewechsel bei 1&1 und United Internet an, die Kooperation mit Vodafone sei eine willkommene Überraschung.Angesichts der vergleichsweise überschaubaren Geschäftsentwicklung und der Gewinnstagnation bleibe aber abzuwarten, ob die Entwicklung von heute den Durchbruch und mit ihm eine nachhaltige Trendwende bringe.