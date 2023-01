Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,59 EUR -0,09% (27.01.2023, 13:30)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,62 EUR +0,56% (27.01.2023, 13:12)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (27.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Börsengang der United Internet-Tochter IONOS werde voraussichtlich kleiner ausfallen als bislang erwartet. Am Freitag hätten der Konzern aus Montabaur und Warburg Pincus die Preisspanne für das IPO bekannt gegeben. Das Webhosting-Unternehmen dürfte demnach mit einem mittleren einstelligen Milliarden-Betrag bewertet werden.Zwischen 18,50 und 22,50 Euro sollten die IONOS-Papiere platziert werden. Das Angebot umfasse 21 Millionen Aktien, die von United Internet und der Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus abgegeben würden. Zum Börsengang käme der Webhosting-Anbieter damit auf eine Marktkapitalisierung von in der Spitze 3,15 Milliarden Euro. Bislang sei über einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro spekuliert worden.Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, sei in der Bewertung neben einem IPO-Rabatt auch ein Nachlass eingepreist, der damit begründet werde, dass es sich um den ersten großen europäischen Börsengang in diesem Jahr handele. Gleichzeitig dürften Vorbehalte seitens der Investoren eine Rolle gespielt haben. Neben der Tatsache, dass IONOS auch weiterhin von United Internet beherrscht werde, sei auch der Umstand auf Kritik gestoßen, dass dem Unternehmen beim IPO kein frisches Kapital zufließen werde.IONOS könnte zum Eisbrecher für weitere deutsche Börsengänge werden. Angesichts des nach wie vor angespannten Umfelds für Neuemissionen erhöhe die niedriger als erwartet angesetzte Bewertung die Chancen auf ein erfolgreiches Börsendebüt.United Internet spüle der Teilverkauf frische Mittel für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes in die Kasse. Anleger können das aktuelle Kursniveau der IONOS-Mutter noch zum Einstieg nutzen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link