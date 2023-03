Börsenplätze United Internet-Aktie:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (10.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Bei den Aktien des deutschen Internetdienstleisters United Internet sei es am gestrigen Donnerstag rund gegangen. Ohne nennenswerte Nachrichtenlage seien die Scheine um 7,4 Prozent abgestürzt. Auch heute müsse der Wert bisher ein kleines Minus verbuchen. Aus charttechnischer Sicht werde es jetzt heikel. So würden Anleger vorgehen.Nach einem heftigen Abverkauf im vergangenen Jahr sei nun auch die Bodenbildung in Gefahr. Seit November habe die Aktie schon in einer Seitwärtsrange zwischen 18 und 22 Euro konsolidiert. Nach dem jüngsten Ausbruchsversuch im November sei sie jedoch zurück an den GD50 bei 20 Euro gefallen und habe um diesen geschwankt.Nun sei der Titel aber am gestrigen Donnerstag um über sieben Prozent abgerutscht und damit bis an die untere Range-Begrenzung gefallen. Sollte dieser wichtige Support ebenfalls unterschritten werden, würde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst werden. Dann dürfte es zügig weiter bergab bis an das Mehrjahreshoch bei 17,46 Euro gehen. Darunter warte der nächste Unterstützungsbereich um 15 Euro.Die Papiere sind daher im Moment kein Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link