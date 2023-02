Börsenplätze United Internet-Aktie:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (08.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Das Börsendebüt des Webhosting-Unternehmes IONOS am Mittwoch an der Frankfurter Börse falle ernüchternd aus. Nachdem die Papiere bereits am unteren Ende der Preisspanne platziert worden seien, habe der erste Kurs sogar noch unter dem Ausgabepreis gelegen. Auch in der ersten Handelsstunde habe die United Internet-Tochter unter Druck gestanden.Mit 18,40 Euro hätten die IONOS-Papiere beim IPO am Mittwoch den ersten Kurs unterhalb des Ausgabepreises von 18,50 Euro markiert. Da dieser am unteren Ende der ursprünglich geplanten Preisspanne, die in der Spitze bis 22,50 Euro gereicht habe, gelegen habe, belaufe sich das Emissionsvolumen des ersten großen europäischen Börsengangs in diesem Jahr auf 447 Millionen Euro.Trotz des kleiner als erwartet ausgefallenen IPOs habe die IONOS-Aktie zum Handelsstart weiter unter Druck gestanden. In der Spitze sei der Kurs bis auf 17,85 Euro gesunken, bevor sich die Papiere zuletzt wieder etwas erholt hätten. Aktuell habe die United Internet-Tochter knapp oberhalb der 18-Euro-Marke notiert.Trotz des eher enttäuschenden Börsendebüts, IONOS könnte zum Eisbrecher für weitere (deutsche) Börsengänge werden. United Internet nehme mit dem IPO wichtiges Kapital für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes auf.Anleger können das aktuelle Kursniveau der IONOS-Mutter noch zum Einstieg nutzen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link