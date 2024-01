Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

24,58 EUR -0,57% (25.01.2024, 12:31)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

24,56 EUR -0,81% (25.01.2024, 12:22)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (25.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet: Aufwärtstrend fortgesetzt - AktienanalyseDie Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) von 40 auf 43 Euro angehoben und die mit "Buy" bewertete Aktie auf die Liste der "Top Picks" gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Wert des Mobilfunk- und Internetkonzerns geselle sich zu Freenet, Telenor, Inwit und der Deutschen Telekom, so der zuständige Analyst in einer Studie. Er habe dabei das deutliche Aufwärtspotenzial betont, das in den Aktien der Töchter 1&1 und Ionos stecke und erwarte Kurstreiber "in Hülle und Fülle". Mit dem positiven Kommentar habe die Aktie von United Internet ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.Auch das Management selbst sei zuversichtlich. Kurz vor Weihnachten habe der Konzern für 2024 eine weitere Umsatz- und Gewinnsteigerung vorhergesagt. Nach 6,2 Mrd. Euro 2023 dürften die Erlöse auf 6,5 Mrd. Euro steigen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle von 1,29 Mrd. auf 1,42 Mrd. Euro zulegen. Analysten hätten bisher im Schnitt bei beiden Kenngrößen mit etwas weniger gerechnet.Die United Internet-Aktie bietet sich für eine Hebelspekulation an, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 03/2024)Börsenplätze United Internet-Aktie: