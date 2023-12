Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (22.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Mit einer optimistischen Prognose habe der MDAX-Konzern überzeugt. Angesichts des zweistelligen Kurssprungs sei die United Internet-Aktie bis an das Hoch vom Jahresbeginn gestiegen. Bei den Analysten seien die Ziele gut angekommen, diese hätten ihre Einschätzungen auf breiter Front erhöht.Der überraschende neue Ausblick liege beim operativen Ergebnis knapp fünf Prozent über der bisherigen Markterwartung, so Analyst Karsten Oblinger. Er habe seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre angehoben. Sein Kursziel habe er von 27 auf 32 Euro erhöht, das Votum laute "Kaufen".Deutlich optimistischer sei auch Mathieu Robilliard von Barclays geworden, der den fairen Wert von 16 auf 23 Euro angehoben habe. Die neue Prognose sei sehr erfreulich gewesen, habe auch er gemeint. Sie habe deutlich über den Schätzungen gelegen. Jedoch laute sein Rating nach wie vor "Equal-Weight".Gelingt der United Internet-Aktie der Sprung über das Jahreshoch bei 22,87 Euro, wäre das ein Kaufsignal, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link