Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,25 EUR -1,65% (15.02.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,33 EUR +3,38% (15.02.2023, 09:15)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (15.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Das enttäuschende IPO der Webhosting-Tochter Ionos habe bei United Internet zuletzt für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Am Mittwoch führe der Internetdienstleister den MDAX im frühen Handel aber deutlich an. Grund dafür sei eine Ankündigung vom Vorabend, nach der United Internet im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen wolle.Der Internetdienstleister wolle für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien erwerben. Es sollten bis zu 13,9 Millionen Papiere zu einem Stückpreis von 21 Euro erworben werden. Der Schlusskurs im Xetra-Handel habe bei 19,665 Euro gelegen.Außerdem habe das Unternehmen den Einzug von zwei Millionen Aktien angekündigt. In diesem Zusammenhang werde das Grundkapital um zwei Millionen Euro herabgesetzt, habe es weiter geheißen. Der Einzug der eigenen Aktien diene der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der United Internet-Aktionäre.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link