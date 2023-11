Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,24 EUR -0,49% (10.11.2023, 09:18)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

20,24 EUR -0,88% (10.11.2023, 09:06)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (10.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe rund bei United Internet. Nachdem sich die Aktie bereits in den vergangenen Monaten stark entwickelt habe, laufe es auch operativ gut. Der Konzern habe überraschend die Gewinnprognose angehoben. Im schwachen Marktumfeld verliere der SDAX-Titel im frühen Handel allerdings dennoch leicht an Boden.Das EBITDA dürfte im laufenden Jahr leicht über dem Vorjahreswert von rund 1,27 Milliarden Euro liegen, wie die Mutter von 1&1 und IONOS ( ISIN DE000A3E00M1 WKN A3E00M ) am Freitag in Montabaur bekannt gegeben habe. Bislang habe Konzernchef Ralph Dommermuth mit einer Stagnation gerechnet. Die Ziele für Umsatz und Investitionsausgaben (CapEx) habe United Internet bestätigt, die Mobilfunktochter 1&1 sei ebenfalls bei ihrer Prognose geblieben.In den ersten neun Monaten habe United Internet eine Vielzahl seiner Nutzer zum Abschluss kostenpflichtiger Verträge bewegen können. Insgesamt sei die Zahl der kostenpflichtigen Verträge um 730.000 auf gut 28 Millionen gestiegen. Der Umsatz des Mutterkonzerns im dritten Quartal habe um 4,7 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro zugelegt. Dabei habe United Internet auch von einem leichten Wachstum bei 1&1 profitiert.Nach der starken Aufwärtsbewegung im August und September schnaufe die Aktie von United Internet aktuell etwas durch. Die höhere Prognose sei positiv zu werten, dennoch würden Fragen rund um die hohen Investitionskosten für den Aufbau eines eigenen Netzes der Tochter 1&1 bleiben. Ein neues Kaufsignal wäre der Sprung über den Widerstandsbereich bei rund 22,50 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link