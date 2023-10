NASDAQ-Aktienkurs United Airlines-Aktie:

Kurzprofil United Airlines Inc.:



United Airlines Holdings Inc. (ehemals United Continental Holdings, Inc.) (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) ist eine Holdinggesellschaft, deren wichtigste, 100%-ige Tochtergesellschaft United Airlines, Inc. (United) ist. Das Unternehmen befördert Personen und Fracht in ganz Nordamerika und zu Zielen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Durch United und ihre regionalen Fluggesellschaften ist sie auf sechs Kontinenten tätig, mit Drehkreuzen am Newark Liberty International Airport (Newark), Chicago O'Hare International Airport (Chicago O'Hare), Denver International Airport (Denver), George Bush Intercontinental Airport (Houston Bush), Los Angeles International Airport (LAX), A.B. Won Pat International Airport (Guam), San Francisco International Airport (SFO) und Washington Dulles International Airport (Washington Dulles). Es bestehen vertragliche Beziehungen mit verschiedenen regionalen Fluggesellschaften, die unter dem Namen United Express regionale Flugdienste anbieten. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - United Airlines-Aktienanalyse von TD Cowen:Helane Becker, Analystin von TD Cowen, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von United Airlines Holdings Inc. (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) von 55 USD auf 47 USD und stuft den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Das Management habe die Telefonkonferenz für das 3. Quartal genutzt, um seine Prognosen für das 4. Quartal zu erweitern und einen ersten Ausblick auf das Jahr 2024 zu geben. Die Arbeitskosten scheinen höher zu sein als erwartet, während der Wartungsdruck anhält, beides gemeinsame Themen in der Branche, so die Analystin von TD Cowen.Helane Becker, Analystin von TD Cowen, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die United Airlines-Aktie bestätigt. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze United Airlines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Airlines-Aktie:33,50 EUR -1,59% (20.10.2023, 15:49)