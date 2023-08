Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

469,00 EUR +1,08% (14.08.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

510,93 USD +0,57% (14.08.2023, 22:00)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) charttechnisch unter die Lupe.Die United Health-Aktie vollziehe derzeit einen charttechnischen Husarenritt. Als Damoklesschwert hänge eine drohende Topbildung über dem Titel, welche bei einem Abgleiten unter die Tiefs der letzten zwei Jahre bei rund 450 USD vervollständigt wäre. Aber das sei nur die halbe Wahrheit, denn es biete sich möglicherweise auch ein "bullisher" Ausweg. Schließlich könnten die letzten Verlaufstiefs bei einem Spurt über das Aprilhoch bei 530,45 USD als klassischer Doppelboden interpretiert werden.Auch verschiedene Indikatoren versprächen Besserung. So habe jüngst die 38-Wochen-Linie (akt. bei 494,91 USD) zurückerobert werden können. Gleichzeitig sei der Bruch des Abwärtstrends seit Frühjahr 2022 im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie die Rückeroberung des Schwellenwertes von 1 gelungen. Last but not least signalisiere auch der Kelly-Faktor - ein aus dem Money Management kommender Indikator - wieder "grünes Licht". Selbst unter saisonalen Gesichtspunkten sei das Papier derzeit interessant.Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends stelle die Aktie in der aktuell herausfordernden Marktphase einen möglichen Rettungsanker dar. Konkret beträgt das durchschnittliche Kursplus bis Mitte September rund 3%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie: