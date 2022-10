NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

522,21 USD +0,06% (18.10.2022, 22:00)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (19.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe der Technischen Analyse würden sich regelmäßig neuralgische Chartmarken herausarbeiten lassen, an denen ein Basiswert oftmals in Bewegung komme. Die United Health-Aktie stelle derzeit ein idealtypisches Lehrbuchbeispiel für diese These dar. Zunächst seien Papiere, welche in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch (553 USD) notieren würden, derzeit eine absolute Seltenheit. Gleichzeitig bilde das Dezemberhoch (509,23 USD) zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 508,70 USD) eine wichtige Kreuzunterstützung. Im Bereich dieser Schlüsselmarke habe die Aktie zuletzt nicht nur eine Reihe von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern, sondern jüngst auch einen klassischen Außenstab ausgeprägt. Dieses besondere Kursmuster lege eine prozyklische Positionierung nahe. Während ein Abgleiten unter das jüngste Wochentief bei 487,74 USD einen endgültigen Bruch der angeführten Bastion gleichkäme, könnten Anleger bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 530 USD auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur hoffen. Im Erfolgsfall würden sofort wieder die beiden Rekordhochs vom April und August bei 553 USD in den Fokus rücken. An der diskutierten neuralgischen Chartmarke laute das Investmentmotto deshalb: "make or break", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:532,50 EUR +0,49% (19.10.2022, 08:45)