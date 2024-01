NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (17.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) weiterhin mit dem Rating "overweight" ein und senkt das Kursziel von 584 USD auf 581 USD.Piper Sandler habe die Auswirkungen von RSV-Impfstoffen und COVID-19-Zulassungen auf die medizinischen Kosten von UnitedHealth im vierten Quartal 2023 abgebildet und habe Vertrauen in die wiederholte MCR-Prognose des Unternehmens für 2024 gewonnen. Nach den gemischten Zahlen vom Freitag gebe es nur sehr wenig Spielraum für Fehler, aber Piper glaube, dass UnitedHealth die Prognosen für MA, MCR und bereinigte EPS für 2024 erfüllen könne.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die UnitedHealth-Aktie bestätigt. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:479,00 EUR +0,31% (17.01.2024, 15:25)