Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (20.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von Jefferies & Co:David Windley, Analyst von Jefferies & Co, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH).Er komme zu dem Schluss, dass das derzeitige Optum Care-Netzwerk eine Kapazität für etwa 2,4 Mio. weitere Medicare Advantage-Lebensversicherungen mit vollem Risiko habe, da es eine effektive Kapazität von 5,9 Mio. abzüglich 3,55 Mio. bereits aufgenommener Lebensversicherungen schätze, was er als wahrscheinlich eine niedrige Zahl für Investoren bezeichne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Windley habe seine Wachstumsannahmen für die Anzahl der Versicherten in den Jahren 2024 und 2025 auf 700.000 bzw. 600.000 reduziert und seinen Multiplikator auf den relativen 10-Jahres-Durchschnitt gesenkt.David Windley, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 565 auf 503 USD gesenkt. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:488,00 EUR -0,81% (20.11.2023, 16:37)