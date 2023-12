Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (29.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte US-amerikanische Krankenversicherer UnitedHealth verkaufe sein Brasilien-Geschäft an einen privaten Investor. Die Veräußerung habe allerdings massive Folgen für das Nettoergebnis des Unternehmens. Den Abschluss der milliardenschweren Transaktion erwarte UnitedHealth indes im ersten Halbjahr 2024.Das Geschäft werde das Nettoergebnis mit rund sieben Milliarden Dollar belasten, habe das Unternehmen am Freitag in einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC mitgeteilt. Die hohen Belastungen würden indes nichts am im November veröffentlichten Ausblick für das 2024 erwartete bereinigte Ergebnis ändern, da sie als Sondereffekte gelten und ausgeklammert würden. Zu großen Teilen sei die Summe von umgerechnet rund 6,3 Milliarden Euro nicht zahlungswirksam und entstehe durch Wechselkurseffekte, habe es weiter geheißen.Den Namen des Käufers nenne UnitedHealth indes nicht. In Berichten brasilianischer Medien aus der vergangenen Woche habe es bereits geheißen, die Konzernführung habe dem Verkauf an den brasilianischen Unternehmer Jose Seripieri Filho zugestimmt. Neben diesem solle laut einem früheren Bloomberg-Bericht ein weiterer privater Geschäftsmann aus Brasilien sowie die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital dem Versicherer ein Angebot unterbreitet haben.Die Aktie von UnitedHealth reagiere in einem ruhigen Börsenumfeld mit moderaten Kursaufschlägen. Damit würden die Chancen auf eine Bodenbildung im Bereich von 475 Euro (respektive 526 Dollar) steigen. Der milliardenschwere Deal in Brasilien werde vom Markt leicht positiv aufgenommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: