Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

456,95 EUR +0,03% (13.01.2023, 14:56)



NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

495,67 USD +0,46% (12.01.2023, 22:00)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) unter die Lupe.UnitedHealth habe als einer der wenigen Mega-Caps das Jahr 2022 positiv beendet. Über fünf Prozent sei es für den größten Wert im Dow Jones letztes Jahr nach oben gegangen, doch seit Jahresanfang tue sich die Aktie schwer. Daran scheinen auch die positiven Q4-Zahlen nichts zu ändern, so Diertl.Der US-Krankenversicherer habe das Jahr 2022 mit einem Gewinnplus abgeschlossen und den Konsens für den bereinigten Gewinn je Aktie um 17 Cent übertroffen. Der Umsatz sei um zwölf Prozent auf 82,8 Milliarden Dollar geklettert, was den Erwartungen entsprochen habe. Das Wachstum sei durch anhaltende, robuste Zuwächse bei Optum sowie durch staatliche Programme und kommerzielle Gebühreneinnahmen in der Einheit UnitedHealthcare angetrieben worden.Die medizinische Verlustquote sei im Vergleich zum Vorjahr um 123 Basispunkte auf 82,8 Prozent gestiegen, was auf einen Anstieg der pandemiebedingten Einweisungen, die schwere Grippesaison und die Erholung bei der Inanspruchnahme von Pflegeleistungen zurückzuführen sei.Nach einem starken Jahr im Vergleich zu seinem Index scheine der Ausblick für 2023 die Anleger zu enttäuschen und eine Korrektur einzuleiten.Anleger bleiben deshalb bei UnitedHealth vorerst an der Seitenlinie, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link