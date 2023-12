NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

545,98 USD +0,05% (13.12.2023, 17:29)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (13.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UnitedHealth Group Inc. und erhöht das Kursziel.Die MCOs seien 2023 unter dem Druck der Sektorrotation, der verschärften aufsichtsrechtlichen Prüfung, der Trendbesorgnis und der Ungewissheit über den Abschluss von Verträgen gestanden, aber im Großen und Ganzen bleibe BofA Securities bullish für Managed Care und sehe 2024 die Branche dabei, die Erwartungen neu zu setzen, wieder zu konsistenten Umsatzsteigerungen und Erhöhungen zurückzukehren und Überhänge abzuarbeiten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die UnitedHealth-Aktie bestätigt und das Kursziel von 660 auf 675 USD angehoben. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:506,00 EUR +0,20% (13.12.2023, 17:32)