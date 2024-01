NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

543,01 USD -0,44% (05.01.2024, 15:33)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH).Truist bleibe "weitgehend konstruktiv" für die Kernfundamentaldaten der Gruppe angesichts des "lebhaften Rückenwinds im Sektor" in Bezug auf die Nachfrage, den Übergang zu einer wertorientierten Versorgung und die Demografie, zusammen mit der attraktiven Positionierung der Gruppe innerhalb der Segmente und der robusten Cash-Generierung, so die Analysten im Rahmen eines umfassenderen Researchs und Ausblicks für das GJ24 für Gesundheitsdienste-Werte. Truist stelle außerdem fest, dass die finanzielle Flexibilität in weiten Teilen der Gruppe weiterhin starke Wachstumsinvestitionen, Fusionen und Übernahmen sowie die Schaffung von Shareholder Value unterstützen sollte.Die Analysten von Truist bewerten die UnitedHealth-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 610,00 auf 640,00 USD angehoben. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:495,00 EUR -0,70% (05.01.2024, 15:33)