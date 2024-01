NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

518,795 USD -0,52% (16.01.2024, 17:14)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (16.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) weiterhin mit "buy" nach den Q4-Ergebnissen.Einige saisonale Faktoren hätten die Auslastung und die medizinische Schadenquote (MLR) höher als erwartet getrieben, aber die GJ24-Prognose des Unternehmens sei bestätigt worden, die Versorgungsmuster würden konsistent bleiben und das Management habe sein Vertrauen in Preis-/Leistungsgestaltungsmaßnahmen ausgedrückt, die die MLR-Prognose für 2024 untermauern würden, so Truist in einer Research-Note. Die Kerntrends von UnitedHealth würden ebenfalls attraktiv bleiben und die Kommentare zum Neugeschäft in allen Segmenten seien positiv gewesen, so Truist weiter.Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von UnitedHealth unverändert mit "buy" und belassen das Kursziel auf 640 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:475,50 EUR -0,63% (16.01.2024, 17:28)