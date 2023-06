NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

459,59 USD -6,47% (14.04.2023, 22:15)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (15.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei gestern ins Minus gerutscht, weil UnitedHealth massiv unter Druck geraten sei. Der Konzern habe nämlich bekannt gegeben, dass die Kosten steigen würden. Grund dafür sei, dass viele - vor allem ältere - Leute, die während der Corona-Pandemie ihre Behandlungen zurückgestellt hätten, jetzt sagen würden, dass sie diese benötigen würden. Dies in einem Ausmaß, dass UnitedHealth eine Warnung ausgesprochen habe. Langfristig betrachtet bietet sich bei der UnitedHealth-Aktie nun eine interessante Einstiegschance an, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:426,50 EUR +0,35% (15.04.2023, 12:10)