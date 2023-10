Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ein Kauf.Die UBS habe am Montag ihre neueste Einschätzung zur Aktie von UnitedHealth abgegeben. Die Bank habe den Gesundheitsgiganten von "neutral" auf "kaufen" nach oben gestuft und das Kursziel von 520 auf 640 Dollar erhöht, was einem Potenzial von rund 20 Prozent entspreche. Auch aus charttechnischer Sicht sei ein neues Allzeithoch wahrscheinlich.Analyst AJ Rice habe den Titel als "ein Basisinvestment zu einem vernünftigen Preis" bezeichnet. Er habe außerdem gesagt, dass die Belastungen durch höhere medizinische Kosten für Senioren, die die Aktie zuvor im Jahr unter Druck gesetzt hätten, größtenteils nachgelassen hätten."Wir glauben, dass das starke dritte Quartal ein reinigendes Ereignis ist, das den Weg für eine bessere Bewertung der Aktie ebnen sollte", so Rice. Der Experte habe darauf hingewiesen, dass die Aktie mit einem 2025er KGV von 16 gehandelt werde. Das liege unter dem durchschnittlichen KGV von 19 im Fünf-Jahres-Vergleich und 18 im Zehn-Jahres-Vergleich.Rice habe hinzugefügt, dass die Medicare Advantage-Programme ein wesentlicher Treiber für UnitedHealth bleiben würden, da die Anmeldungen bereits in Richtung zehn Prozent für das Jahr tendiere.Dieses habe das Papier in Folge der überzeugenden Q3-Zahlen überwinden und somit das nächste Kaufsignal erzeugen können. Damit sollte der Weg in Richtung des Allzeithochs bei 558,10 Dollar frei sein.Wie auch die UBS hält "Der Aktionär" die UnitedHealth-Aktie für ein Basisinvestment. Die Aktie bleibt nach den positiven Quartalszahlen ein Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 16.10.2023)