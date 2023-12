NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

528,39 USD -0,51% (18.12.2023, 17:17)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (18.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von HSBC:HSBC stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) von "hold" auf "reduce" herab, mit einem Kursziel von 480 USD (zuvor: 550 USD).Das Jahr der US-Wahlen könne für Biopharma-Investoren oft eine Quelle der Angst sein. HSBC erwarte, dass 2024 eine hitzige Debatte über die Auswirkungen der Arzneimittelpreise auf die Ertragskraft der Biopharma-Industrie stattfinden werde. Darüber hinaus sei die Kapitalallokation und das Wachstum jenseits von Patentklippen die zweite große Frage, mit der sich der Markt auseinandersetzen müsse, so das Researchhaus in einem Branchenbericht über die wichtigsten Debatten der Biopharma-Branche im Jahr 2024. UnitedHealth sei der Ansicht, dass die regulatorischen Risiken zugenommen hätten und die Margen belasten würden.HSBC stuft die UnitedHealth-Aktie von "hold" auf "reduce" herunter. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:485,00 EUR -0,51% (18.12.2023, 17:22)