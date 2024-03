NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (07.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von BofA Securities:Kevin Fischbeck, Analyst von BofA Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) und erhöht das Kursziel.UnitedHealth, das bereits durch die Medicare Advantage Trend- und Tarifsorgen unter Druck gestanden sei, sei im vergangenen Monat von einer DOJ-Untersuchung und einem Cyberangriff heimgesucht worden, und obwohl keine der beiden Nachrichten willkommen sei, überwiege das Ausmaß des Ausverkaufs"bei weitem die wahrscheinlichen Auswirkungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. UnitedHealth werde derzeit zu 82% des Marktmultiplikators gehandelt, obwohl das Unternehmen in den letzten zehn Jahren 95% der Zeit über diesem Niveau gehandelt habe, was es zu einem überzeugenden Wert mache. Für BofA Securities sei die UnitedHealth-Aktie daher ein "Top MCO Pick".Kevin Fischbeck, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursziel von 675 USD bestätigt. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:436,00 EUR +0,46% (07.03.2024, 14:27)