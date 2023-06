Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) unter die Lupe.US-Krankenversicherer hätten ohnehin nicht zu den Gewinnern des bisherigen Börsenjahres gehört. Nach Aussagen des Finanzchefs von Branchenprimus UnitedHealth auf einer Investorenkonzern seien die Papiere gestern eingebrochen: Für die Zukunft sei mit höheren Kosten zu rechnen. Investoren habe das gar nicht gefallen und sie hätten gleich die ganze Branche verkauft.Eine der wichtigsten Kennzahlen für Krankenversicherer sei die so genannte Medical Cost Ratio, kurz MCR. Darunter werde das Verhältnis aus eingenommenen Versicherungsprämien und Ausgaben für Krankenversicherungsleistungen verstanden. Je niedriger das Verhältnis sei, desto höher also die Profitabilität. In den USA liege die gesetzliche Mindestgrenze für die MCR bei 80 Prozent. US-Krankenversicherer müssten also mindestens 80 Prozent der von ihnen eingenommenen Prämien für Krankenversicherungsleistungen verausgaben. Besonders profitabel wirtschaftenden Versicherern stünden die übrigen 20 Prozent für sonstige Ausgaben und vor allem als Gewinn zur Verfügung.Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie hätten viele Krankenversicherer mit stark steigenden Kosten zu kämpfen gehabt. Die MCR habe also zugenommen und die Profitabilität sei dementsprechend stark gesunken. Diese Entwicklung habe sich mit dem Abebben der letzten Corona-Wellen wieder umgekehrt, sodass US-Krankenversicherer wieder äußerst profitabel hätten wirtschaften könen. UnitedHealth etwa habe im vergangenen Quartalsbericht eine MCR von 82,2 Prozent ausgewiesen - das sei nahe der gesetzlichen Mindestgrenze und damit ein hervorragender Wert.Auf einer Investorenkonferenz der Investmentbank Goldman Sachs habe John Rex, Finanzchef von UnitedHealth, nun aber aufhorchen lassen: Er befürchte, dass die Krankenversicherungsausgaben wieder steigen würden, vor allem aufgrund der wachsenden Zahl älterer Patientinnen und Patienten. Die mit 82,2 Prozent zuletzt hervorragende MCR solle demnach um 0,4 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent steigen. Damit dürfte es für UnitedHealth schwer werden, die zuletzt angehobene Jahresprognose tatsächlich zu erreichen.UnitedHealth sei laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR. Investierte Anleger sitzen die jüngsten Verluste einfach aus, denn die langfristigen Aussichten des Branchenprimus dürften unangetastet bleiben, beachten aber den Stopp bei etwa 390 Dollar, so Max Gross von "Der Aktionär". Die übrigen Titel seien aus fundamentaler bzw. Bewertungsperspektive ebenfalls interessant, aufgrund ihrer anhaltenden Schwäche aktuell aber nur etwas für antizyklisch agierende Anleger. (Analyse vom 15.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)