Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

483,50 EUR +1,36% (02.10.2023, 18:26)



NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

507,58 USD +0,67% (02.10.2023, 18:32)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (02.10.2023/ac/a/n)





Minnetonka (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Chartbild sehe gut aus. Bei der UnitedHealth-Aktie könnte es bald zu einem charttechnischen Ausbruch kommen. Dann hätte man Platz bis 525 USD. Langfristig sei UnitedHealth ein sehr interessantes Unternehmen. Mit seinen Zahlen übertreffe man immer wieder die Analystenerwartungen. Bei UnitedHealth ist alles im Lack, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze UnitedHealth-Aktie: