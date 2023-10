NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

541,30 USD +0,61% (17.10.2023, 16:15)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (17.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH).UnitedHealth habe am Freitag für das dritte Quartal einen Umsatz-, MLR- und EPS-Überschuss gemeldet, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das Unternehmen habe die CY23-Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben und den Konsens für das EPS 2024 bestätigt. In einer Welt, in der ein längerer Anstieg erwartet werde, sei Piper Sandler der Meinung, dass UnitedHealth einen 2-3-fachen Bewertungsaufschlag gegenüber dem S&P 500 verdiene.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die UnitedHealth-Aktie bestätigt und das Kursziel von 580 auf 584 USD angehoben. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:510,00 EUR 0,00% (17.10.2023, 16:28)