Der Börsengang der Porsche AG dürfte seitens der Investoren auf großes Interesse stoßen. Meldungen zufolge solle das Buch bereits mehrfach überzeichnet sein. Die Zeichnungsfrist laufe noch bis zum 28. September. Die Erstnotiz sei für den 29. September vorgesehen.



Die CEOs der größten US-Banken hätten sich im Finanzausschuss des US-Kongresses einer Anhörung stellen müssen. Dabei seien etwa Jamie Dimon (JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM)), Brian Moynihan (Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC)), Jane Fraser (Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C)), Charles Scharf (Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC)) und weiteren Größen der US-Hochfinanz sowohl von Republikanern als auch Demokraten "gegrillt" worden. Befragt worden seien die CEOs zu zahlreichen Themen wie etwa die Rolle der Institute in der Verteilung der Corona-Hilfen, Fusionen und der zuletzt gehäuften Filialschließungen sowie der Wirtschaftsaussichten. Kritik hätten die CEOs vor allem von Vertretern aus dem republikanischen Lager einstecken müssen, hinsichtlich ihres ESG-getriebenen Boykotts bestimmter Industriezweige, wie z.B. fossile Energie und Waffen. Wenngleich solche Anhörungen kaum in neue gesetzgeberischen Maßnahmen resultieren würden, könnten sie für CEOs, die ihre Rolle bzw. die ihrer Institute an zahlreichen Fronten verteidigen bzw. rechtfertigen müssten, durchaus unangenehm werden. Für die Repräsentanten dagegen sei es vor allem eine Möglichkeit zur Profilschärfung im Vorfeld der bevorstehenden Kongresswahlen am 8. November 2022.



AGRANA habe außerordentliche Wertminderungen in Höhe von EUR 91 Mio. bekannt geben müssen, verweise jedoch mit dem bereinigten Gesamtjahresausblick auf eine gute operative Entwicklung. Unter dem Strich würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die ad-hoc-Meldung als leicht positiv werten. (22.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des vor der Verstaatlichung stehenden deutschen Energieversorgers Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) gingen mit einem Abschlag von 25,3% aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Tagestief habe die Aktie des wegen der Energiekrise gestrauchelten Unternehmens mit EUR 2,55 gar um 39% weniger als am Tag davor gekostet. Das Stabilisierungspaket der Bundesregierung sehe eine Kapitalerhöhung um EUR 8 Mrd. und den Erwerb des 78%-Anteils von Fortum (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660, Ticker-Symbol: FOT) für EUR 500 Mio. vor. Der finnischen Fortum habe die Beteiligung einst rund EUR 7,5 Mrd. gekostet. Damit werde der deutsche Staat rund 98,5% an Uniper halten. Fortum werde dagegen über die Ablöse einer Kreditlinie in Höhe von EUR 4 Mrd. sowie wegfallende Garantien im Ausmaß von ebenfalls EUR 4 Mrd. entlastet. Die Aktien von Fortum seien mit einem Plus von 9,5% aus dem Handel gegangen. Das Maßnahmenpaket müsse noch auf einer außerordentlichen Uniper-Hauptversammlung im vierten Quartal 2022 abgesegnet werden und brauche auch die Genehmigung der EU-Kommission.