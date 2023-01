Wien (www.aktiencheck.de) - Der Energiekonzern Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat seine 20%-ige Beteiligung an dem niederländischen Gasnetzbetreiber BBL Company an das spanische Unternehmen Enagás (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, Ticker-Symbol: EG4, NASDAQ OTC-Symbol: ENGGF) veräußert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Damit erfülle der Konzern einen Teil der Auflagen, die die EU-Kommission nach dem Beihilferecht gefordert habe. Der Kaufpreis solle rund EUR 75 Mio. betragen. Die Aktien seien mit knapp 3,7% aus dem Handel gegangen.



Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) habe nach der Corona-Pandemie die Passagierzahlen im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Mit 48,9 Mio. hätten sie 2022 um rund 97% höher gelegen als im Jahr davor. Das Frachtaufkommen sei im gleichen Zeitraum dagegen um 13% zurückgegangen. Die Aktien hätten 1,1% zulegen können. (17.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Fraport



mehr >