Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,06 EUR -3,36% (06.07.2022, 12:56)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,20 EUR -0,49% (06.07.2022, 12:41)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (06.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Im freundlicheren Marktumfeld zähle die Aktie des kriselnden Energieversorgers Uniper einmal mehr zu den schwächsten Werten. Der MDAX -Titel, der durch staatliche Hilfen vor dem Kollaps gerettet werden solle, verliere erneut rund sieben Prozent und notiere wieder im einstelligen Bereich. Inzwischen gebe es erste Expertenstimmen zur aktuellen Lage.So habe sich RBC-Analyst John Musk dazu geäußert, dass die Bundesregierung Änderungen am Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung vorgeschlagen habe und auch eine Beteiligung an Uniper erwäge. Es gebe vier wichtige Vorschläge, so Musk. Unter anderem die stille Beteiligung in Höhe von laut "Handelsblatt" drei bis fünf Milliarden Euro dürfte das weitere Abwärtsrisiko für die Aktie begrenzen, erkläre der Analyst weiter. Allerdings sei dies auch stark abhängig vom Zeitpunkt künftiger Aktionen.Überraschend habe Musk auch sein Kursziel von 30 Euro bestätigt, was angesichts des einstelligen Aktienkurses und eines Bund-Einstiegs zu 1,70 Euro je Aktie sehr ambitioniert erscheine. Doch damit stehe er nicht alleine da. Auch die Experten der Citigroup (26,60 Euro), der UBS (25,00 Euro) oder von J.P. Morgan (32,00 Euro) hätten ihren Ziele in einer ersten Einschätzung nicht gekappt. Begründung etwa der UBS: Alleine das Gas in den eigenen Speichern sei deutlich mehr wert als der gesamte Konzern Uniper.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 06.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link