Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (08.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Energiekonzern blicke auf schwere Monate zurück. Kurz vor Weihnachten solle nun auf einer außerordentlichen Hauptversammlung das mit der Bundesregierung beschlossene Stabilisierungspaket von den Aktionären durchgewinkt werden. Der Weg dahin sei aber noch nicht geebnet. Die Lage bei Uniper bleibe kompliziert.Ziemlich genau ein Jahr sei es her, dass bei Uniper die ersten dunkle Wolken aufgezogen seien. Ende Dezember 2021, also noch vor dem Ukraine-Krieg, habe sich der Anstieg der Gaspreise beschleunigt, weshalb sich der Konzern Unterstützung in Milliardenhöhe bei seinem Mutterkonzern Fortum und der Förderbank KfW besorgt habe. Durch den Krieg habe sich die Lage dann dramatisch verschärft, weil Russland immer weniger Erdgas geliefert habe. Dadurch habe sich die Summe vervielfacht, die Uniper zur Stützung brauche. Denn der Düsseldorfer Konzern müsse für das fehlende Gas aus Russland teuren Ersatz auf dem Gasmarkt einkaufen, um seine eigenen Lieferverträge zu erfüllen. Das bringe das Unternehmen finanziell in die Klemme. In der Spitze habe Uniper bei der Gasbeschaffung täglich 200 Mio. Euro Verlust gemacht, wie Konzernchef Klaus-Dieter Maubach vergangene Woche berichtet habe.Um eine Insolvenz abzuwenden, habe sich der Konzern mittlerweile mit der Bundesregierung und seinem bisherigen Mehrheitseigentümer Fortum auf ein Stabilisierungspaket verständigt, das eine Verstaatlichung vorsehe. Geplant sei neben einer Barkapitalerhöhung von 8 Mrd. Euro u.a. der Erwerb der Uniper-Anteile des finnischen Mehrheitsaktionärs durch den Bund. Weitere bis zu 25 Mrd. Euro könne sich der Konzern durch künftige Kapitalerhöhungen beschaffen.Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember sollten die Aktionäre ihr Zustimmung für das Paket geben. Gegenstimmen seien keine zu erwarten. Größter Anteilseigner sei schließlich Fortum mit knapp 78% und die Finnen dürften froh sein, ihren Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Doch es fehle noch die Genehmigung seitens der EU-Kommission für die Staatshilfen. Und deshalb werde man bei Uniper allmählich unruhig.Die Arbeitnehmerseite befürchte gar eine Zerschlagung. Konzern-Betriebsratschef Harald Seegatz habe vor zwei Wochen gesagt: "Uniper muss im Sinne seiner Beschäftigten, der Gesellschaft und nicht zuletzt für den deutschen Steuerzahler überlebensfähig bleiben und Zukunftschancen haben. Deshalb muss Uniper als gesamter Konzern erhalten bleiben."Die schwere Krise bei Uniper sei kaum zu lösen. Angesichts der Verstaatlichung würden viele Fragezeichen bleiben. Auch künftig dürfte es zu wilden Kursausschlägen kommen. Die Uniper-Aktie sei nach wie vor lediglich eine Spielwiese für Zocker, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)