Uniper (UN01.DE) im M30-Chart: Im Chart sei ein Schulter-Kopf-Schulter-Muster (SKS) zu erkennen. Diese Formation habe den in der ersten Novemberhälfte begonnenen euphorischen Anstieg von 400% vollständig zunichte gemacht. Die Hauptaufgabe für die Bullen werde kurzfristig darin bestehen, den SMA100 zu überwinden, der derzeit bei etwa 4,60 EUR pro Aktie liege. (Quelle: xStation 5)



3,554 EUR +1,54% (02.12.2022, 13:16)



3,53 EUR +3,22% (02.12.2022, 13:02)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (02.12.2022/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper reicht Klage gegen Gazprom ein - Aktien steigen um 8% - AktiennewsDer deutsche Versorgungsriese Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01), der seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine in finanziellen Schwierigkeiten steckt, hat eine Schiedsklage gegen den russischen Konzern Gazprom eingereicht, so die Experten von XTB.Die Klage habe einen Wert von 11,6 Milliarden Euro:- Uniper sei dabei, im Rahmen einer staatlichen Übernahme verstaatlicht zu werden, um die Energiekrise zu überstehen. Das Unternehmen habe die Kosten für den Ersatz des russischen Gases bisher auf rund 11,6 Milliarden Euro geschätzt.- Uniper habe das russische Unternehmen für nicht gelieferte Gasmengen in Rechnung gestellt, wie der Vorstandsvorsitzende Klaus Dieter Maubach mitgeteilt habe.- Das Schiedsverfahren, so Maubach, werde nach Schweizer Recht verhandelt und in Stockholm stattfinden. Es werde also nicht von einer offiziellen Stelle durchgeführt, sondern hänge von beiden Seiten und den Entscheidungen von Anwälten "auf neutralem Boden" ab, wie es bei Gerichtsverfahren üblich sei:- Der Exportarm von Gazprom habe bestritten, den Vertrag über Gaslieferungen an Uniper verletzt zu haben, und darauf hingewiesen, dass er die Rechtmäßigkeit der Forderungen des deutschen Unternehmens nicht anerkenne.- Nach Angaben von Uniper würden die Kosten für das fehlende russische Gas bis Ende 2024 weiter steigen, obwohl Vorstandschef Maubach hoffe, dass das Unternehmen bereits im nächsten Jahr in die Gewinnzone zurückkehren werde. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 habe Uniper einen Nettoverlust von fast 40 Milliarden Euro, den höchsten in der Geschichte deutscher Unternehmen verzeichnet.- Das Unternehmen habe außerdem weitere Schritte zur endgültigen Ausgliederung des russischen Unipro-Geschäfts erklärt, das seit Mitte 2021 zum Verkauf stehe.