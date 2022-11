Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (03.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper prognostiziere für den Rest des Jahres weiterhin erhebliche Verluste. An der Börse würden die Anleger verhalten reagieren, größere Ausschläge gebe es zunächst aber nicht. Zu erwartende Bewertungseffekte bei Derivaten sowie Rückstellungen im Zusammenhang mit den russischen Gaskürzungen hätten sich auf 31 Milliarden Euro summiert, habe Uniper mitgeteilt.Hinzu kämen per Ende September bereits realisierte Verluste in Höhe von zehn Milliarden Euro. Eine genauere Ergebnisprognose sei derzeit und bis auf Weiteres nicht möglich. Die vor gut einer Woche präsentierten vorläufigen bereinigten Zahlen des operativen Ergebnisses habe der Konzern bestätigt. Die Abstimmung mit der Bundesregierung für das Stabilisierungspaket sei in der finalen Phase.Die Bundesregierung, Uniper und dessen bisheriger Mehrheitsaktionär Fortum aus Finnland hätten sich vor einem Monat auf eine weitgehende Verstaatlichung von Uniper verständigt. Dabei sei unter anderem eine Kapitalerhöhung sowie der Erwerb der Uniper-Anteile von Fortum vorgesehen. Anschließend solle der Bund etwa 98,5 Prozent der Anteile an Uniper besitzen. Die Aktionäre sollten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in der zweiten Dezember-Hälfte zustimmen.Der SDAX-Konzern sei in Schieflage geraten, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland liefere. Der Gas-Großhändler, der sich stark auf Lieferungen aus Russland ausgerichtet habe, sei Lieferant für über 100 Stadtwerke und große Unternehmen und spiele damit eine zentrale Rolle für die Erdgasversorgung in Deutschland. Das aus Russland fehlende Gas müsse sich das Unternehmen jetzt teurer auf dem Gasmarkt kaufen. Bislang habe Uniper 14 Milliarden Euro der von der staatlichen KfW-Bank bereit gestellten Kreditlinie in Anspruch genommen.Anleger bleiben deshalb an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link