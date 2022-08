Wien (www.aktiencheck.de) - Der Covid-Impfstoffhersteller BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+1,4%) wies den Vorwurf von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+0,4%) zurück, dass der Konzern zusammen mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (-1,3%) Technologien von Moderna zur Impfstoffentwicklung kopiert hätte, die Moderna schon Jahre zuvor entwickelt haben soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der deutsche Versorger Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) (+3,0%) habe trotz des staatlichen Hilfspakets weiterhin Liquiditätsprobleme und habe gestern weitere EUR 2 Mrd. an gewährten Krediten in Anspruch nehmen müssen, womit der derzeitige Rahmen von insgesamt EUR 9 Mrd. komplett ausgeschöpft sei. Der Konzern habe um eine Erhöhung der Kreditfazilität um EUR 4 Mrd. gebeten.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+0,5%) habe einen Auftrag von UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) (-0,8%) über acht weitere 767-Frachter erhalten. Die Auslieferung solle im Jahr 2025 beginnen. (30.08.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >