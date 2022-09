Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,04 EUR -0,88% (28.09.2022, 16:00)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,032 EUR -0,88% (28.09.2022, 15:42)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (28.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der Kursverfall der Uniper-Aktie habe nicht nur die Kleinanleger viel Geld gekostet. Auch der finnische Staat habe als Mehrheitseigentümer der Noch-Uniper-Mutter Fortum Milliarden in den Sand gesetzt. Nun habe sich die finnische Finanzministerin Annika Saarikko zu dem gefloppten Investment geäußert. Der Kauf sei "ein Fehler" gewesen, habe Saarikko entsprechend zu Reuters gesagt. "Das Geschäft von Uniper und die fossile Energie vor ein paar Jahren zu kaufen war keine gute Idee für Fortum."Fortum habe über die Jahre 80 Prozent am Düsseldorfer Energiekonzern erworben und gebe diese Beteiligung nun für einen Bruchteil des Kaufpreises an den deutschen Staat ab. Saarikko sage aber auch: "Ist es klug, jetzt zurückzublicken und nach Schuldigen zu suchen? Jetzt müssen wir nach vorne schauen." Um die Energiekrise zu lösen, müsse die EU die Preisstruktur auf den Energiemärkten ändern. "Für mich ist klar, dass wir den Erdgaspreis von anderen Energiepreisen entkoppeln müssen, damit der Gaspreis nicht die Strompreise bestimmt. Das ist das Hauptproblem, das es zu lösen gilt", habe sie gesagt.Fortum wolle das Problem Uniper nun hinter sich lassen. Die Gaskrise dagegen lasse sich nicht so schnell lösen und dürfte Uniper deshalb noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Die Aktie falle nach der jüngsten Erholungsrally wieder unter die 4,00-Euro-Marke. "Der Aktionär" rate unverändert dazu abzuwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2022)Börsenplätze Uniper-Aktie: