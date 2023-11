XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,629 EUR -0,13% (09.11.2023, 11:17)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie: UNSE01

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie: UN01

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (09.11.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Uniper: Bei einer Normalisierung des Geschäfts ist der Konzern zu teuer - AktienanalyseDer verstaatlichte Energiekonzern Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat nach einem unerwartet positiven Verlauf in den ersten neun Monaten seinen Ausblick auf das Gesamtjahr präzisiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) solle 2023 bei sechs Mrd. bis sieben Mrd. Euro und der bereinigte Jahresüberschuss bei vier Mrd. bis fünf Mrd. Euro landen. Bisher habe Uniper nur von einem mittleren Milliardenbetrag gesprochen. Der Konzern profitiere von Sicherungsgeschäften insbesondere in den Bereichen der Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken sowie im Geschäft mit dem Transport und Lagerung (Midstream) von Gas. Die Effekte hieraus hätten sich im dritten Quartal fortgesetzt und die Ergebnisse gestützt. So habe Uniper in den ersten neun Monaten ein Konzernergebnis von 9,8 Mrd. Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern einen Verlust von 40,3 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Anleger sollten dabei beachten, dass es sich hierbei um Sondereffekte handle.Bei einer Normalisierung des Geschäfts dürfte Uniper kaum mehr als eine Mrd. Euro verdienen. Dem stehe ein Börsenwert von 42 Mrd. Euro gegenüber - deutlich zu viel. Insofern besitze die Uniper-Aktie, die sich zu weniger als einem Prozent in Streubesitz befinde, deutliches Rückschlagpotenzial. Ein weiterer Schritt zur Normalisierung sei die zur Hauptversammlung am 8. Dezember zum Beschluss anstehende Kapitalherabsetzung, aus der die Streubesitz-Aktionäre kaum als Gewinner hervorgehen dürften.Um auf einen Kursrutsch zu setzen, finden sich kaum geeignete Instrumente vor, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2023)Börsenplätze Uniper-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:4,639 EUR +0,54% (09.11.2023, 11:36)