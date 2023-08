Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,122 EUR +8,05% (01.08.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,904 EUR +4,02% (01.08.2023, 17:36)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (01.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Uniper bleibe auf dem Erholungskurs. Knapp acht Monate nach dem Beinahe-Zusammenbruch infolge der Gaskrise sehe sich der verstaatlichte Energiekonzern wieder gut aufgestellt für die Zukunft. "Durch unsere finanzielle Erholung haben wir uns wieder Spielraum für neues Wachstum und den Unternehmensumbau erarbeitet", habe Uniper-Chef Michael Lewis betont. Er habe einen schnelleren Umbau des Konzerns in Richtung Klimaneutralität angekündigt. "Bis 2040 beabsichtigt Uniper CO2-neutral zu sein, zehn Jahre früher als zuletzt geplant."Uniper habe die vergangene Woche mitgeteilten Eckdaten zum ersten Halbjahr bestätigt. Demnach habe der bereinigte Konzernüberschuss bei 2,5 Mrd. Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe hier noch ein Verlust von 490 Mio. Euro zu Buche geschlagen.Uniper habe nach eigenen Angaben v.a. von Absicherungsgeschäften im Bereich Stromerzeugung durch Kohle- und Gaskraftwerke sowie im Gashandel profitiert. Mit solchen Geschäften würden sich Energieunternehmen gegen mögliche Preisschwankungen absichern, in dem sie eingekaufte oder erzeugte Energie im Voraus verkaufen würden. Das Ergebnis beruhe zu einem großen Teil auf außergewöhnlichen Effekten und werde sich so in den nächsten Jahren vermutlich nicht wiederholen, habe Finanzvorstand Jutta Dönges gesagt.Für das Gesamtjahr erwarte Uniper einen bereinigten Konzernüberschuss in mittlerer einstelliger Milliardenhöhe. Das Krisenjahr 2022 sei für den Konzern mit einem Verlust von 7,4 Mrd. Euro zu Ende gegangen.Mit dem heutigen Kursanstieg habe sich das Chartbild erneut aufgehellt. Auch die Perspektiven für im vergangenen Jahr noch stark von der Pleite gefährdeten Energieversorger würden wieder deutlich besser. Allerdings bleibe die sehr marktenge Uniper-Aktie nach wie vor nur etwas für Zocker. Diese sollten ihre Spekulation mit einem Stoppkurs bei 4,70 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)