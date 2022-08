Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,535 EUR -4,49% (26.08.2022, 12:25)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,475 EUR -4,12% (26.08.2022, 12:10)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (26.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Eine Lösung der Gaskrise sei nicht in Sicht. Besonders gebeutelt werde davon weiterhin der Gasversorger Uniper. Nach einem Erholungsversuch im frühen Handel sei die Aktie am Freitag nun auf ein neues Rekordtief gefallen. In der Politik werde aktuell darüber diskutiert, die Gasumlage, die Uniper Milliarden bescheren solle, noch einmal umzugestalten."Die Gasumlage muss sich so verändern, dass Firmen, die gigantische Gewinne machen, schlichtweg davon nicht profitieren. Das ist nicht vermittelbar", habe etwa Grünen-Politiker Anton Hofreiter, der Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundestag sei, in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" gesagt. Man habe die Gasumlage in der Bundesregierung sehr schnell und wegen der schwierigen Lage des Energieversorgers Uniper beschlossen, so Hofreiter weiter. Es sei aber eine Stärke demokratischer Politik, Entscheidungen korrigieren zu können.Sein Parteikollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck habe auch bereits eine juristische Überprüfung der Gasumlage angekündigt. Es hätten sich ein paar Unternehmen "reingedrängelt", "die nun wirklich viel Geld verdient haben und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen", habe er am Donnerstagabend vor Unternehmern in Münster gesagt.Aus Gründen der Gleichheit vor dem Gesetz hätten diese Unternehmen einen Rechtsanspruch, so Habeck weiter. "Aber es ist sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die - lassen Sie mich das mal plattdeutsch sagen - ein Schweinegeld verdient haben, dann auch noch sagen: Ja, und für die paar Einnahmeausfälle, die wir haben, da bitten wir die Bevölkerung um Hilfe, die soll uns nämlich auch noch Geld geben."Für Uniper werde sich auch bei einer Veränderung der Gasumlage wenig ändern, denn beim Gasversorger sei klar, dass ein Anspruch bestehe. Allerdings bleibe die Frage offen, ob die aktuellen Hilfen ausreichen würden oder noch weitere Unterstützung benötigt werde. Die Risiken würden entsprechend groß bleiben, das Chartbild sei mies.Ein Einstieg drängt sich weiter nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 26.08.2022)Mit Material von dpa-AFX