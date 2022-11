Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,10 EUR +33,23% (14.11.2022, 16:24)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,94688 EUR +26,15% (14.11.2022, 16:10)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (14.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Mit einem wilden Kursanstieg steche das Papier des schwer in der Krise steckenden Gasversorgers am Montag hervor. Die Uniper-Aktie notiere deutlich über der 5-Euro-Marke, nachdem sie noch Anfang des Monats weniger als 3 Euro gekostet habe. Dabei sei die Krise längst nicht ausgestanden.Ein Grund für den starken Kursanstieg am Montag sei, dass die EU-Kommission grünes Licht für die Verstaatlichung eines ebenfalls in der Krise steckenden Wettbewerbers gegeben habe. So habe die Behörde am Samstag den Beihilfemaßnahmen für Gazprom Germania im Volumen von 225,6 Mio. Euro zugestimmt. Das Unternehmen, das mittlerweile Securing Energy for Europe (Sefe) heiße und unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur stehe, könne damit komplett vom Bund übernommen werden. Uniper selbst stehe ebenfalls vor der Verstaatlichung. Noch immer mache der Düsseldorfer Konzern jeden Tag große Verluste und leide unter den ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Eine Entspannung sei angesichts des fortdauernden Ukraine-Kriegs auch trotz zurückgegangener Gaspreise nicht in Sicht.Der Kursprung sei eine Ansage. Die Uniper-Aktie sei aber angesichts der Verstaatlichung und der Energiekrise eine reine Spielwiese für Zocker, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)Börsenplätze Uniper-Aktie: