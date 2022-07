Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,79 EUR +15,15% (19.07.2022, 19:22)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,40 EUR +10,11% (19.07.2022, 17:37)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (19.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Spekulationen, wonach die Gaslieferungen aus Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Nordsee-Pipeline Nord Stream 1 in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollten, würden am Dienstagnachmittag für große Erleichterung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Insbesondere die Aktie des Energieversorgers Uniper springe daraufhin kräftig an.Die Aktien von Uniper hätten am Dienstag kräftig von Spekulationen über eine bevorstehende Wiederaufnahme der Gaslieferungen Russlands profitiert. Sie seien am Nachmittag um mehr als elf Prozent auf 10,95 Euro hoch gesprungen und damit an die Spitze im MDAX geklettert.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollten die russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der geplanten Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Die Agentur berufe sich dabei auf zwei mit den Exportplänen vertraute Quellen.Die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen wäre zweifelsohne ein Lichtblick für Uniper, für grundsätzliche Entwarnung sei es aber noch zu früh. Anleger lassen weiterhin die Finger von der Uniper-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link